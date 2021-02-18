Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в России

Специалисты сервиса «Работа.ру» выяснили, какие вакансии в сфере производства являются наиболее привлекательными для соискателей с точки зрения дохода. RT ознакомился с результатами соответствующего исследования.

Так, одну из самых высоких зарплат на производстве работодатели предлагают технологу отдела разработки — до 250 тыс. рублей в месяц. Предполагается, что такой сотрудник, помимо прочего, должен обладать опытом в области модификации рецептур фруктовых наполнителей и отбора новых видов продукции.

До 150 тыс. рублей в месяц наниматели готовы предложить технологу на производстве товаров для творчества — соискателю со знанием технологических процессов изготовления красок и пластилина.

Дизайнер мебели на фабрике может зарабатывать до 200 тыс. рублей в месяц. Здесь от специалиста ожидают наличия опыта работы в сфере прямых продаж и знания тенденций на мебельном рынке.

Конструктору столярных изделий, способному составлять чертежи мебели и выезжать на замеры, обещают заработную плату до 130 тыс. рублей. Столько же — печатнику на цифровом оборудовании, имеющему навык работы в графических программах.

Мастеру-лепщику, которому предстоит заниматься отливкой и протяжкой гипсовых лепнин, обещают до 115 тыс. рублей в месяц, а руководителю цеха шёлкотрафаретной печати по текстилю — от 100 тыс. до 120 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее в рамках опроса россияне рассказали, устраивают ли их отношения с руководителями.

Также они поделились тем, какие факторы являются самыми раздражающими в общении с начальством.