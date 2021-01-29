Россияне рассказали о способах защиты от коронавируса на работе
- РИА Новости
Так, 57% опрошенных предпочитают часто мыть руки и пользоваться антисептиками. 51% респондентов отметили, что на работе носят медицинские маски.
Ещё 29% участников опроса стараются соблюдать социальную дистанцию с коллегами по работе. 14% отметили, что используют перчатки для защиты от коронавируса.
При этом 13% заявили, что не используют никаких мер защиты.
В опросе, который предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответов, приняли участие 4 тыс. человек из всех регионов России.
Ранее замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил о необходимости соблюдать меры безопасности в случае снятия ограничительных мер по COVID-19.