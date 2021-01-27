Эксперт напомнил о необходимости соблюдать меры безопасности в ситуации с коронавирусом

Замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский напомнил о необходимости соблюдать меры безопасности в случае снятия ограничительных мер по COVID-19.

«Главные мероприятия надо сохранять: это и ношение масок, и соблюдение дистанции», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, жители Москвы должны продолжать использовать все методы защиты, пока не будет полной уверенности, что создалась иммунная прослойка населения.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что мэр Москвы Сергей Собянин отменил в столице часть ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19.