Врач рассказала об иммунитете к COVID-19

Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19.

«У одного три месяца, а у другого — год. Это зависит от того, насколько остро протекало заболевание и как часто человек продолжает контактировать с источником заражения. Иммунная система сама решает, в какой момент ей поддерживать выработку антител, а в какой можно выдохнуть и немножко расслабиться», — рассказала она в беседе с НСН.

По её словам, если у кого-то выявлено лишь небольшое количество антител, это не означает, что организм будет неспособен их выработать при повторном столкновении с коронавирусом.

«Организм уже запомнил механизм синтеза антител, и при необходимости он быстро их создаст», — пояснила она.

Ранее Ярцева в беседе с Nation News рассказала, как вести себя после вакцинации от COVID-19.