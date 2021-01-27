В Госдуме прокомментировали отмену части ограничений в Москве

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что мэр Москвы Сергей Собянин отменил в столице часть ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.

«Это то, о чём мы говорили в период ограничений: как только ситуация начнёт улучшаться, конечно, все эти ограничения будут постепенно сниматься. Необходимо, чтобы бизнес развивался, восстанавливалась отрасль в том числе общепита, в том числе те организации, которые работают во внеурочное для большинства населения времени. Все должны работать. Наверное, это будет глоток свежего воздуха», — отметила Бессараб.

Ранее Собянин отменил в столице часть ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.

В частности, отменяется запрет на обслуживание посетителей в заведениях в ночное время.

Кроме того, требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестаёт быть обязательным и будет носить рекомендательный характер.