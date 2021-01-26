Попова призвала не расслабляться в ситуации с коронавирусом

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России.

«Несмотря на снижающиеся цифры, сегодня нельзя расслабляться и нельзя отпускать все те меры, которые мы сегодня принимаем. Ношение масок, чистые руки, поверхности, социальная дистанция — это остаётся на сегодняшний день обязательным условием успешного преодоления эпидемического неблагополучия, которое пока ещё сохраняется», — сказала Попова.

Ранее инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев заявил, что большинство связанных с коронавирусной инфекцией ограничений может быть снято в России к началу второй половины года или к концу лета, когда будут провакцинированы и переболеют COVID-19 до 60—70% населения страны.

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН оценил действие антител после выздоровления и вакцинации от COVID-19.

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