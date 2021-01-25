Вирусолог дал прогноз относительно отмены ограничений в России из-за COVID-19

Большинство связанных с коронавирусной инфекцией ограничений может быть снято в России к началу второй половины года или к концу лета, когда будут провакцинированы и переболеют COVID-19 до 60—70% населения страны, считает инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев.

«Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета мы наберём нужные нам 60—70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела, тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята», — цитирует его РИА Новости.

Врач напомнил, что после вакцинации от коронавируса следует продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию, поскольку пока недостаточное число граждан имеют иммунитет.

С 18 января в России началась массовая вакцинация от коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за год в России могут привить от коронавирусной инфекции 60% населения.

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News рассказала, как вести себя после вакцинации от COVID-19.