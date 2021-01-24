Врач рассказала, как вести себя после вакцинации от COVID-19

Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, как вести себя после вакцинации от COVID-19.

В беседе с Nation News она выразила мнение, что носить маски и соблюдать правила безопасности следует даже тем, кто сделает прививку.

«Дело в том, что любая вакцинация не даёт 100%-ной защиты от вируса. Она способствует тому, чтобы организм выработал антитела и иммунитет мог уничтожить вирус. То есть есть вероятность заболеть, но уже в лёгкой форме», — сказала Ярцева.

По её словам, снять маску можно будет только после массовой вакцинации.

Ранее иммунолог Валерий Черешнев в беседе с URA.RU дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.