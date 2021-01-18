Голикова рассказала о запланированном графике вакцинации россиян

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, сколько россиян, согласно расчётам, должно быть привито вакциной от коронавируса за I квартал 2021 года.

«Согласно сегодняшнему предварительному графику, в I квартале этого года предполагается предоставить возможность прививаться полностью или начать вакцинацию первыми компонентами вакцин более 20 млн наших граждан», — цитирует её ТАСС.

Ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил идею сертификации переболевших COVID-19.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции COVID-19.