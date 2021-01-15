Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнётся 18 января

Массовая вакцинация россиян от коронавируса стартует в понедельник, 18 января.

Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация», — приводит ТАСС её слова.

13 января президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил со следующей недели перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от коронавируса.

Минздрав России поручил регионам увеличить число прививочных пунктов в рамках подготовки к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции.