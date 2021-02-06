Врач-психотерапевт назвал причины постоянных опозданий

Врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал в беседе с RT, с чем связаны постоянные опоздания.

«Человек, который опаздывает, как правило, переоценивает свою личность и недооценивает тех людей, с которыми встречается. Кроме того, это наблюдается у людей, несколько неуверенных в себе. Они сомневаются — у них происходит так называемая борьба мотивов, они не уверены в том, что нужно пойти… Не уверены в том, что они хотят сказать», — пояснил он.

Файнзильберг добавил, что к постоянным опозданиям могут быть склонны депрессивные или субдепрессивные люди.

«Они могут выполнять все движения замедленно — это является результатом депрессии. Соответственно, они не могут вовремя рассчитать прибытие на место встречи, они не могут вовремя собраться, и это тоже приводит к опозданию», — рассказал психотерапевт.

Эксперт также отметил, что если человек регулярно опаздывает на работу, то это может быть связано с проявлением внутреннего неудовлетворения либо с синдромом менеджера, связанного с выгоранием.

«И человек, который работал с удовольствием от своей деятельности, прогорает в эмоциональном плане и начинает потихоньку эту работу ненавидеть. Чем больше он работает, тем больше возникает неприятие той сферы деятельности, которой он вынужден заниматься. Тогда, с точки зрения психологии, ему имеет смысл поменять свою сферу деятельности», — заявил собеседник RT.

По словам врача, каждый конкретный случай индивидуален, в нём нужно разбираться.

«Здесь, скорее всего, лежит многофакторная зависимость, и вряд ли в жизни встречается нечто одинарное… Обычно человек, который опаздывает на свою работу, не любит свою работу, он ещё является тревожным, мнительным, неуверенным в себе, а в результате всего проявляет неуважение к своим коллегам и к начальству именно таким образом. Причём часто это происходит неосознанно», — добавил он.

Файнзильберг рассказал, что есть рекомендации, которых стоит придерживаться, если человек хочет начать бороться с постоянными опозданиями и нормализовать свою жизнь.

«Нам нужно соблюдать режим дня и ночи, режим труда и отдыха — и это не пустые слова. Наш организм и наш мозг привыкают к определённому режиму, недаром у нас существуют биоритмы… Естественно, человек, который привык в одно и то же время ложиться, в одно и то же время вставать, принимать пищу, выполнять физические упражнения, — этот человек вряд ли позволит себе и вряд ли ему доставит удовольствие опаздывать. Его жизнь будет расписана, и, хотя многие люди скажут, что это скучно, я скажу, что это достаточно здорово — от слова «здоровье». Люди, которые живут в таком ритме, живут долго и счастливо», — заключил эксперт.

Ранее клинический психолог, писатель Михаил Хорс рассказал в беседе с RT, как определить и побороть зависимость от социальных сетей.