Психолог дал советы, как побороть зависимость от соцсетей

Клинический психолог, писатель Михаил Хорс рассказал в беседе с RT, как определить и побороть зависимость от социальных сетей.

«В принципе, все мои клиенты после этого карантина говорят, что стали больше проводить времени в мессенджерах, сетях и в интернете в целом. Это точно есть. Как с этим бороться? Первый шаг в работе с любой зависимостью — это признание, что она есть. Пока человек не признаёт, что он зависим, работать не с чем», — пояснил Хорс.

Он добавил, что у зависимости есть чёткий признак — дискомфортное состояние без объекта либо без действия.

«Если человек откладывает телефон в сторону и пытается заниматься какими-то делами, но чувствует себя неуверенно — всё время хочется туда снова залезть, он отвлекается от других дел, заглядывая в мессенджер или соцсеть, и вместо того, что планировал, он сидит и крутит, крутит, крутит ленту, — это означает, что он зависим», — отметил специалист.

По словам психолога, следующий шаг заключается в том, что нужно занять правильную позицию.

«Уйти от позиции «я хочу туда заглянуть» к позиции «я не хочу — я хочу заняться спортом, работой, отношениями, развитием, но меня туда тянет моя зависимость». Когда человек такую позицию занимает, уже с этой тягой, с этой потребностью, которая противоречит его целям, его желаниям, проще справляться», — пояснил он.

По словам Хорса, если говорить об инструментальных помощниках, то, например, есть приложения, которые показывают, сколько времени мы проводим в той или иной программе, в телефоне в целом.

«Для чего это нужно? Есть такой подход: учёт — контроль — управление. То есть без этого учёта трудно осуществлять контроль, а без контроля невозможно управление. Когда мы видим каждый день, сколько времени мы в той или иной сети проводим, вот тогда мы уже с большей эффективностью можем с этим бороться», — рассказал специалист.

Он также посоветовал разделить лист на две части: слева написать то, чего человек не хочет, а справа, наоборот, то, чего он хочет.

«И соответственно «чего я не хочу» — это весь ущерб, который приносит сидение в соцсетях. Если слева написано «потеря времени», то справа — «время для спорта, время для развития, для чтения, для работы, взаимоотношений». И потом левую часть нужно оторвать и выбросить, а правую часть («мои цели, мои желания») прямо перед глазами вешать, и тогда будет больше напоминаний о том, куда я иду, какие у меня цели, а значит, легче будет понять, что это постоянное прокручивание ленты в соцсети — это уход от своих целей», — заключил психолог.

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