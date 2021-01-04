Психолог назвала причины отказа праздновать Новый год

Психолог Наталья Варская в беседе с RT назвала основные причины, из-за которых некоторые люди принимают решение отказаться от празднования Нового года.

Как рассказала специалист, отказ от празднования может быть одним из способов психологической защиты.

«Есть немалая часть людей, которым в принципе не с кем и негде отмечать Новый год, и они должны это объяснить окружающим и себе так, чтобы выглядело, что «я сам не хочу, я против и я нахожусь в оппозиции ко всему»… Это такая психологическая защита от того, что отмечать не с кем, негде и денег на это нет», — объяснила психолог.

По её словам, такое решение впоследствии может перерасти в привычку.

«Может быть, такое было пару раз, и это вошло в привычку. Сейчас у человека уже есть возможность, а когда-то не было, и он так привык. Но это, как правило, психологическая защита, и это свидетельствует о том, что у человека психологически не всё хорошо. Когда у человека всё хорошо, он будет рад праздновать и создавать хорошее настроение. Это не о том, чтобы каждый раз напиваться, а о том, что человек в целом любит праздник», — добавила Варская.

С другой стороны, отказ от празднования также может быть связан и с травмирующей ситуацией, отмечает специалист.

«Это отношение могло выработаться с детства. Например, если человек жил в семье алкоголиков и там всё время праздновали несколько дней, а ребёнок плакал… В итоге вырос протест, ребёнок стал взрослым, и он ненавидит все эти праздники и не может перестроиться», — рассказала психолог.

Ранее филологи дали рекомендации, как и когда лучше всего поздравлять с Новым годом и Рождеством родственников, друзей и коллег.