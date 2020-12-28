Филологи рассказали о правилах праздничного этикета

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Филологи дали рекомендации, как и когда лучше всего поздравлять с Новым годом и Рождеством родственников, друзей и коллег.
Филологи рассказали о правилах праздничного этикета
  • Pixabay

Об этом пишет «Российская газета».

По мнению кандидата филологических наук, члена филологического совета «Тотального диктанта» Киры Дружининой, чтобы новогоднее поздравление запомнилось, нужен индивидуальный подход.

Бизнес-этикет позволяет поздравлять коллег и партнёров заранее, за несколько дней до наступления праздника, ведь затем начинаются длинные каникулы.

Филологи считают, что, хотя поздравление «С наступающим!» прочно укоренилось в народной лексике, всё же правильнее поздравлять с уже наступившим Новым годом — в первые дни января.

В случае православного Рождества, по мнению филологов, более принято желать именно светлого праздника. Однако если адресат — человек воцерковленный, лучше подыскать более подходящие формулировки.

Точно так же, как и с Рождеством, со старым Новым годом поздравляют, как правило, лишь близких друзей.

Ранее консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала, какие подарки не следует покупать близким к Новому году.

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