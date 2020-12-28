Эксперты подсчитали стоимость салата сельдь под шубой
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Как передаёт телеканал «360», исследования стоимости праздничного блюда провёл оператор фискальных данных OFD.ru.
Эксперты проанализировали данные чеков за период с 15 по 20 декабря. В среднем по стране минимальная цена 2 кг селёдки под шубой, приготовленной дома по классическому рецепту, составила 201 рубль. Это на 8% дороже, чем в прошлом году.
Дешевле всего салат обойдётся жителям Бийска — 122 рубля. Самая высокая цена блюда зафиксирована в Евпатории — около 354 рублей.
В розничных магазинах готовая селёдка под шубой в среднем по России стоит 388,5 рубля за 1 кг.
Ранее врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в зимнее время.