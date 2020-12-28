Эксперты назвали города России с самыми высокими новогодними ёлками

Короткая ссылка
Стали известны российские города с самыми высокими новогодними ёлками. Рейтинг составили специалисты портала «Турстат».
Эксперты назвали города России с самыми высокими новогодними ёлками
  • РИА Новости

Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

Самое большое живое дерево установлено на площади Ленина в Уфе. Его высота достигает 30 м.

Далее следуют Москва и Санкт-Петербург, где размещены ели высотой 25 м.

В список также попали Сыктывкар и Углич. Кроме того, в рейтинг включён город Данков Липецкой области и Владимир.

Самая высокая искусственная ель находится в Красноярске — 55 м.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Щёлкове дайверы установили ёлку на дне водоёма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить