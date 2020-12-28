Эксперты назвали города России с самыми высокими новогодними ёлками

Стали известны российские города с самыми высокими новогодними ёлками. Рейтинг составили специалисты портала «Турстат».

Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

Самое большое живое дерево установлено на площади Ленина в Уфе. Его высота достигает 30 м.

Далее следуют Москва и Санкт-Петербург, где размещены ели высотой 25 м.

В список также попали Сыктывкар и Углич. Кроме того, в рейтинг включён город Данков Липецкой области и Владимир.

Самая высокая искусственная ель находится в Красноярске — 55 м.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Щёлкове дайверы установили ёлку на дне водоёма.