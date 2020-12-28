Эксперты назвали города России с самыми высокими новогодними ёлками
- РИА Новости
Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».
Самое большое живое дерево установлено на площади Ленина в Уфе. Его высота достигает 30 м.
Далее следуют Москва и Санкт-Петербург, где размещены ели высотой 25 м.
В список также попали Сыктывкар и Углич. Кроме того, в рейтинг включён город Данков Липецкой области и Владимир.
Самая высокая искусственная ель находится в Красноярске — 55 м.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Щёлкове дайверы установили ёлку на дне водоёма.