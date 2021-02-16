Опрос показал, что россиян больше всего не устраивает в начальстве

Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, устраивают ли россиян их отношения с руководителями, и рассказали, какие факторы являются самыми раздражающими в общении с начальством. RT ознакомился с результатами исследования.

Так, 67% россиян заявили, что довольны своими трудовыми отношениями с начальством. В свою очередь, треть опрошенных рассказали, что общение с руководством их не устраивает.

Наиболее неприятным фактором во взаимодействии с руководством россияне назвали манипуляции: соответствующий ответ дали 36% опрошенных.

«36% опрошенных отметили, что больше всего недовольны манипуляциями со стороны руководства с помощью угроз понижения зарплаты, увеличения объёмов работ, задержек после рабочего дня или увольнения. 29% респондентов указали, что не считают своего начальника компетентным профессионалом», — говорится в результатах исследования.

При этом четверть участников опроса недовольны личными качествами своих руководителей, а 24% респондентов рассказали, что руководители проявляют агрессию по отношению к подчинённым.

18% опрошенных недовольны звонками и сообщениями от руководства в нерабочее время. 15% респондентов отметили нежелание начальства их повышать, а 7% пожаловались на сплетни со стороны руководителя.

В опросе, который предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответов, приняли участие 3,5 тыс. человек из всех регионов России.

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