Россияне рассказали, как часто используют ненормативную лексику на работе

Аналитики выяснили, используют ли россияне нецензурную лексику на работе и как к этому относится их начальство. Результаты исследования сервиса «Работа.ру» есть в распоряжении RT.

Так, семь из десяти жителей России (73%) рассказали, что могут выругаться на работе. Отмечается, что при этом 10% делают это постоянно, а 63% — очень редко. Каждый четвёртый респондент ответил, что не позволяет себе ругаться матом на рабочем месте.

Согласно результатам исследования, у 43% респондентов работодатель никак не реагирует на матерящихся сотрудников. Чуть меньше (40%) рассказали, что их начальник делает замечания подчинённым, позволяющим себе нецензурно выражаться.

Кроме того, у 9% мат на работе может привести к дисциплинарному разговору, а 4% опрошенных отметили, что за обсценную лексику возможен выговор. Столько же респондентов признались, что за мат их могут уволить.

В опросе приняли участие более 3500 человек из всех регионов страны.

Ранее сообщалось, что более половины россиян (63%) считают, что для их профессии важно время от времени проходить дополнительное обучение.