Более половины россиян отметили важность дополнительного обучения

Более половины россиян (63%) считают, что для их профессии важно время от времени проходить дополнительное обучение. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру», которые есть в распоряжении RT.

Так, четверть респондентов отметили, что для их специальности повышение квалификации необязательно, но они стараются самостоятельно развиваться в профессии, а 12% участников опроса ответили, что им дополнительное образование не нужно совсем.

При этом 87% опрошенных считают, что дополнительное обучение должно входить в перечень обязанностей всех работодателей.

Кроме того, 80% респондентов заявили о готовности ежемесячно тратить на самообразование и развитие не более 5000 рублей в месяц, а 15% способны выделить на те же цели до 10 000 рублей.

В опросе приняли участие 4,5 тыс. респондентов из всех регионов России.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, чего в настоящее время больше всего опасаются работающие жители России.

Так, основная часть (62%) опрошенных признались, что их больше всего пугает потеря дохода. Увольнения опасаются 19%. Ещё 13% боятся заразиться коронавирусом.