Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии

Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, какую зарплату хотели бы получать россияне после стабилизации эпидемиологической обстановки в стране и полного снятия карантинных мер. Результаты опроса имеются в распоряжении RT.

В среднем, как показал опрос, респонденты хотели бы получать 74 тыс. рублей в месяц.

При этом желаемая зарплата женщин оказалась ниже, чем у мужчин. Так, в среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 86 тыс. рублей, а женщины — 61 тыс. рублей.

Аналитики также отмечают, что желаемый уровень зарплаты после начала пандемии коронавирусной инфекции изменился по сравнению с более ранним периодом.

Например, аналогичный опрос, проведённый в январе 2020 года, показал, что в среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 103 тыс. рублей, а женщины — 80 тыс. рублей.

В опросе приняли участие 4,9 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее данные Росстата показали, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в начале 2020 года.