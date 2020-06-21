Во ВНИИ труда назвали главное преимущество удалённой работы

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Александра Рыкова
Доктор экономических наук Ольга Забелина, эксперт ВНИИ труда, рассказала RT, в чём основное преимущество удалённого формата работы.
Во ВНИИ труда назвали главное преимущество удалённой работы
  • РИА Новости

По мнению специалиста, главное преимущество удалёнки — в том, что при поиске работы у соискателя есть возможность, не меняя место жительства, выбрать не только компанию, но и регион. А это, в свою очередь, может положительно повлиять на зарплату.

«Создаются предпосылки для выравнивания не только уровня занятости по регионам, но и оплаты труда работников равной квалификации, тем самым снижается межрегиональная дифференциация доходов. У соискателя есть шанс найти вакансию с зарплатой выше, чем она могла бы быть на такой же позиции в «родном» регионе. А у работодателей значительно расширяются возможности для подбора кадров нужной квалификации», — пояснила она.

Кроме того, как подчеркнула эксперт, при отсутствии необходимости каждый день отправляться на работу экономится не только время, но и семейный бюджет, так как снижаются расходы на транспорт.

«А эти расходы могут быть существенными, особенно если нужно ездить, например, в соседний регион. И это ещё одно преимущество удалённой работы», — рассказала Забелина.

Также она отметила, что система электронного документооборота, которая постепенно внедряется во всех регионах, будет способствовать развитию формата удалённой занятости. 

«Кроме того, в Госдуму уже внесён законопроект о регулировании дистанционной занятости, согласно которому в трудовом законодательстве могут появиться понятия «временная дистанционная (удалённая) работа» и «комбинированная дистанционная (удалённая) работа». Это позволит повысить гибкость трудовых отношений, обеспечить наиболее благоприятные условия для трудоустройства людей с ограниченными возможностями, родителей с малолетними детьми, лиц, сочетающих работу и учёбу, и других категорий граждан», — считает эксперт.

Ранее исследование аналитического центра «Битрикс24» показало, что большая часть российских компаний (74%) планируют продолжать использовать дистанционный формат работы.

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