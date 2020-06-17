В Госдуме прокомментировали законопроект об удалённой работе

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике, председатель Горно-металлургического профсоюза России Михаил Тарасенков прокомментировал законопроект о регулировании дистанционной работы.

«Его идеология согласована со сторонами социального партнёрства, выработана стратегия, как работать после принятия законопроекта в первом чтении. Сейчас он будет направлен в субъекты, так как предмет трудового законодательства является предметом совместного ведения федерального центра и субъектов», — заявил в беседе с Nation News Тарасенков, который является одним из авторов инициативы.

По его словам, в конце весенней сессии Госдума рассмотрит документ в первом чтении.

Как отметил депутат, удалёнка стала широко применяться в условиях пандемии, после окончания которой, согласно данным социологов, 40% россиян выразят желание и дальше работать из дома.

«Поскольку эти вопросы законодательно не урегулированы, то здесь могут возникнуть нарушения со стороны работодателя, а также злоупотребления со стороны работника», — добавил он.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект о регулировании дистанционной работы.

В законопроекте есть нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удалённых работников, говорится о регламентировании типов дистанционной занятости и приводятся основания для их применения.

Руководитель службы исследований рекрутингового сервиса hh.ru Мария Игнатова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила рост спроса на специальности, предполагающие удалённый формат работы.