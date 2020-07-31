Аналитики выяснили, какие страхи преследуют работающих россиян

Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, чего в настоящее время больше всего опасаются работающие жители России. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

Большинство (62%) опрошенных признались, что их больше всего пугает потеря дохода.

Увольнения опасаются 19% участников опроса. Боятся заразиться коронавирусом 13% респондентов. Еще 6% рассказали о страхе, что закроется компания, в которой они работают.

В случае внезапного увольнения 42% респондентов останутся без каких-либо накоплений. Почти четверть (23%) опрошенных заявили, что имеют дополнительные средства, но их хватит максимум на три месяца.

На период меньше месяца накопили 22% респондентов, а на срок более трёх месяцев — 13%.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, копят ли россияне на крупные покупки и какую часть зарплаты они готовы для этого откладывать.