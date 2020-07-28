В России предложили изменить правила работы по совместительству

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Александра Рыкова, Анастасия Румянцева
Член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила изменить правила трудоустройства россиян по совместительству. Соответствующее обращение было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина, рассказала Волынец в беседе с RT.
В России предложили изменить правила работы по совместительству
  • РИА Новости

«Прошу вас провести комплекс мероприятий по изменению правил трудоустройства по совместительству с целью возможности трудоустройства на полную занятость и полную ставку по совместительству более чем на одном рабочем месте», — сказано в тексте обращения общественницы, с которым ознакомился RT.

По словам Волынец, на сегодняшний день, согласно Трудовому кодексу, гражданин может устроиться на работу по совместительству к неограниченному числу работодателей, но только на полставки.

По её мнению, инициатива позволит гражданам самостоятельно решать, смогут ли они совмещать две полные ставки. И те, кому позволяет график основной работы, смогут улучшить своё социальное и финансовое положение за счёт дополнительного совместительства, отметила автор инициативы.

По мнению директора центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, до сих пор совместительство на полной ставке в двух или трёх организациях представлялось как «невиданный манёвр».

«Я не очень понимаю, как сейчас, в послепандемическом пространстве, возникнут какие-то новые условия для Трудового кодекса… Может быть, были сделаны всяческие выкладки, проведены пилотные обследования. И тогда, может быть, это и возможно», — предположил эксперт в беседе с RT.

Однако, по словам Остапковича, если человек работает по совместительству даже на полставки, он теряет производительность и устаёт.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, какую зарплату хотели бы получать россияне после стабилизации эпидемиологической обстановки в стране и полного снятия карантинных мер.

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