Опрос: 50% россиян откладывают часть зарплаты для крупных покупок

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Александра Рыкова
Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, копят ли россияне на крупные покупки и какую часть зарплаты они готовы для этого откладывать. Результаты опроса есть в распоряжении RT.
Опрос: 50% россиян откладывают часть зарплаты для крупных покупок
  • РИА Новости

Выяснилось, что половина россиян откладывают часть зарплаты для крупных покупок.

Из них 33% отметили, что откладывают менее трети от заработка, 12% — от 30% до 50%, а 5% опрошенных указали, что сумма накоплений на крупные покупки превышает половину их заработной платы.

Отвечая на вопрос: «Планируете ли вы крупные покупки в ближайшее время?», 48% респондентов ответили положительно. 

«Среди них 10% респондентов собираются потратить свои накопления на отпуск. 9% опрошенных хотят приобрести новую бытовую технику. Еще 7% участников исследования планируют купить новую квартиру и столько же — автомобиль», — рассказали в пресс-службе сервиса.

При этом отмечается, что большинство из тех, кто запланировал крупные траты, копили от шести месяцев до года. 

Почти треть участников опроса рассказали, что им вообще не пришлось откладывать средства для запланированного крупного приобретения.

В опросе приняли участие 3,2 тыс. респондентов из всех регионов России.

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