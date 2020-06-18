Ретейлеры зафиксировали стабилизацию спроса на продукты в июне

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Представители крупного ретейла рассказали, что россияне постепенно возвращаются к привычной модели потребления продуктов питания.
Ретейлеры зафиксировали стабилизацию спроса на продукты в июне
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

В пресс-службе торговой сети «Магнит» отметили, что в июне компания наблюдает гораздо более сбалансированную структуру потребления, чем в марте, причём сейчас потребители предпочитают овощи, фрукты, молочную продукцию, свежее мясо и рыбу.

Как отметила менеджер по связям с общественностью компании «Утконос онлайн» Юлия Володяева, с начала мая планирование покупок стало носить более системный характер, а покупатели вернулись к привычной корзине продуктов.

«Так, в заказах стали превалировать товары с коротким сроком хранения, например, категория «фреш» (свежие фрукты, овощи, мясо). Доля таких продуктов выросла до 38%, хотя в середине марта она составляла лишь 26%», — пояснила Юлия Володяева.

Ранее, как сообщал портал kp.ru со ссылкой на данные аналитиков сервиса онлайн-платежей «Яндекс.Деньги», средний чек россиян в супермаркетах и ресторанах быстрого питания весной 2020 года вырос в среднем на 40%.

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