Сотрудники посольства Вьетнама в Москве привились вакциной «Спутник V»

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Сотрудники посольства Вьетнама в Москве привились вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили РИА Новости в дипломатической миссии.
Сотрудники посольства Вьетнама в Москве привились вакциной «Спутник V»
  • РИА Новости

«Мы получили приглашение от МИД России принять участие в вакцинации от COVID-19 и считаем, что это очень доброжелательный жест российских друзей, которые заботятся о здоровье сотрудников посольства. Сотрудники посольства Вьетнама с интересом откликнулись на приглашение», — сказали в посольстве.

Там также отметили высокую квалификацию российских медработников, проводивших вакцинацию.

Ранее МИД России предложил всем работающим в стране иностранным дипломатам привиться от COVID-19.

Некоторые сотрудники посольств Испании и Белоруссии, а также большинство сотрудников посольства Монголии в России вакцинировались препаратом «Спутник V».

Кроме того, российским препаратом привились аргентинские и чилийские дипломаты в Москве, а также сотрудники дипмиссии Сербии во главе с сербским послом в России Мирославом Лазански и ряд сотрудников посольства Киргизии в Москве.

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