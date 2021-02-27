В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии спасённой из-под завалов
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«Пациентка остаётся в реанимации под наблюдением врачей ожогового центра университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета, однако, как подтвердили исследования, полученные травмы не представляют угрозы для жизни, ожоги в основном поверхностные», — приводит сообщение РИА Новости.
Женщину госпитализировали с 35% ожогов тела, резаной раной и ушибами головы.
В настоящее время из трёх госпитализированных после ЧП двое направлены на амбулаторное лечение.
Утром 26 февраля на цокольном этаже 12-этажного жилого дома в Нижнем Новгороде произошёл взрыв газа. В результате ЧП пострадали пять человек. Из-под завалов дома была спасена женщина.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.
Женщина, у которой взрывом повредило машину, рассказала телеканалу «360» подробности инцидента.