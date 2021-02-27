В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии спасённой из-под завалов

Состояние молодой женщины, которую извлекли из-под завалов дома в Нижнем Новгороде, где был хлопок газовоздушной смеси, стабилизировалось, угрозы жизни нет, сообщили в областном Минздраве.

«Пациентка остаётся в реанимации под наблюдением врачей ожогового центра университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета, однако, как подтвердили исследования, полученные травмы не представляют угрозы для жизни, ожоги в основном поверхностные», — приводит сообщение РИА Новости.

Женщину госпитализировали с 35% ожогов тела, резаной раной и ушибами головы.

В настоящее время из трёх госпитализированных после ЧП двое направлены на амбулаторное лечение.

Утром 26 февраля на цокольном этаже 12-этажного жилого дома в Нижнем Новгороде произошёл взрыв газа. В результате ЧП пострадали пять человек. Из-под завалов дома была спасена женщина.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Женщина, у которой взрывом повредило машину, рассказала телеканалу «360» подробности инцидента.