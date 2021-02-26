Никитин назвал предварительную причину взрыва в Нижнем Новгороде

Предварительной причиной взрыва в пристройке к дому на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде является утечка газа, сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Что касается причин происшествия... На самом деле уже можно говорить, что причиной стало не газовое оборудование в соответствующем кафе. И что сейчас приоритетной версией следственных органов является утечка газа из газораспределительной системы. Это предварительный вывод», — цитирует ТАСС Никитина.

Он уточнил, что версия будет проверяться правоохранительными органами.

Ранее власти ввели режим ЧС на территории Канавинского района Нижнего Новгорода после взрыва газа в кафе на Мещерском бульваре.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.