Никитин назвал предварительную причину взрыва в Нижнем Новгороде

Короткая ссылка
Предварительной причиной взрыва в пристройке к дому на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде является утечка газа, сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Никитин назвал предварительную причину взрыва в Нижнем Новгороде
  • © 52.mchs.gov.ru

«Что касается причин происшествия... На самом деле уже можно говорить, что причиной стало не газовое оборудование в соответствующем кафе. И что сейчас приоритетной версией следственных органов является утечка газа из газораспределительной системы. Это предварительный вывод», — цитирует ТАСС Никитина.

Он уточнил, что версия будет проверяться правоохранительными органами.

Ранее власти ввели режим ЧС на территории Канавинского района Нижнего Новгорода после взрыва газа в кафе на Мещерском бульваре.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить