Никитин назвал предварительную причину взрыва в Нижнем Новгороде
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«Что касается причин происшествия... На самом деле уже можно говорить, что причиной стало не газовое оборудование в соответствующем кафе. И что сейчас приоритетной версией следственных органов является утечка газа из газораспределительной системы. Это предварительный вывод», — цитирует ТАСС Никитина.
Он уточнил, что версия будет проверяться правоохранительными органами.
Ранее власти ввели режим ЧС на территории Канавинского района Нижнего Новгорода после взрыва газа в кафе на Мещерском бульваре.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.