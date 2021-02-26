По факту взрыва газа в Нижнем Новгороде возбуждено дело

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Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде.
По факту взрыва газа в Нижнем Новгороде возбуждено дело
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Об этом говорится на сайте СУ СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что на месте происшествия работают опытные следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. Спасатели продолжают проводить разборы конструкций и ликвидацию очагов возгорания. 

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошёл на цокольном этаже жилого дома в Нижнем Новгороде. Позднее стало известно об одном пострадавшем в результате ЧП.

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