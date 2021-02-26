В одном районе Нижнего Новгорода ввели режим ЧС после взрыва газа

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Власти ввели режим ЧС на территории Канавинского района Нижнего Новгорода после взрыва газа в кафе на Мещерском бульваре.
В одном районе Нижнего Новгорода ввели режим ЧС после взрыва газа
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Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Режим ЧС введён на территории Канавинского района Нижнего Новгорода. Зона ЧС установлена на расстоянии 10 метров от корпусов 1, 2 и 3 дома №3 на Мещерском бульваре. Создан оперативный штаб для ликвидации ЧС», — говорится в заявлении.

Согласно постановлению о введении ЧС, Департамент строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода силами специализированной организации уже проводит обследование дома, чтобы определить возможность проживания в нём.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошёл на цокольном этаже жилого дома в Нижнем Новгороде.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

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