МЧС назвало число пострадавших при взрыве в Нижнем Новгороде
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Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«Всего пострадали пять человек. Один мужчина доставлен в травмпункт, [одна] женщина госпитализирована, и женщина, извлечённая из-под завалов, доставлена с ожогами в ПИМУ», — цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что ещё два человека обратились за помощью самостоятельно.
Также в МЧС рассказали, что 20 семей были размещены в местной гостинице.
Ранее сообщалось, что взрыв газа произошёл на цокольном этаже жилого дома в Нижнем Новгороде.