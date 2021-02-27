МЧС назвало число пострадавших при взрыве в Нижнем Новгороде

В результате взрыва газа в пристройке к многоэтажному жилому дому в Нижнем Новгороде пострадали пять человек.

Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Всего пострадали пять человек. Один мужчина доставлен в травмпункт, [одна] женщина госпитализирована, и женщина, извлечённая из-под завалов, доставлена с ожогами в ПИМУ», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что ещё два человека обратились за помощью самостоятельно.

Также в МЧС рассказали, что 20 семей были размещены в местной гостинице.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошёл на цокольном этаже жилого дома в Нижнем Новгороде.

СК возбудил уголовное дело.