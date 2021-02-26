Три человека госпитализированы из-за взрыва газа в Нижнем Новгороде
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.
«Три человека были госпитализированы в результате ЧП на Мещерском бульваре. Два человека не получили серьёзных повреждений, речь идёт о ранах от осколков стекла», — говорится в заявлении.
Отмечается, что одну молодую женщину, которую извлекли из-под завалов, госпитализировали в Приволжский исследовательский медицинский университет. У неё зафиксированы термические ожоги.
Ранее сообщалось, что взрыв газа произошёл на цокольном этаже жилого дома в Нижнем Новгороде.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.