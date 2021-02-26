Три человека госпитализированы из-за взрыва газа в Нижнем Новгороде

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Три человека были доставлены в больницу из-за взрыва газа в пристройке к 12-этажному жилому дому в Нижнем Новгороде.
Три человека госпитализированы из-за взрыва газа в Нижнем Новгороде
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

«Три человека были госпитализированы в результате ЧП на Мещерском бульваре. Два человека не получили серьёзных повреждений, речь идёт о ранах от осколков стекла», — говорится в заявлении.

Отмечается, что одну молодую женщину, которую извлекли из-под завалов, госпитализировали в Приволжский исследовательский медицинский университет. У неё зафиксированы термические ожоги.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошёл на цокольном этаже жилого дома в Нижнем Новгороде.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

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