Очевидец рассказала подробности ЧП в Нижнем Новгороде
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Женщина, у которой взрывом повредило машину, рассказала телеканалу «360» подробности инцидента.
«В момент взрыва находилась дома. Услышала сильный хлопок, как будто где-то упал огромный шкаф с книгами... Выскочили из дома в чём были. В подъезде все окна были выбиты, вокруг монтажная пыль», — сообщила она.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области заявили, что людей под завалами пристройки в Нижнем Новгороде, где взорвался газ, больше не осталось.