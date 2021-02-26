Очевидец рассказала подробности ЧП в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде от взрыва газа выбило стёкла в подъезде и стоял густой дым. Об этом рассказала жительница дома.

Женщина, у которой взрывом повредило машину, рассказала телеканалу «360» подробности инцидента.

«В момент взрыва находилась дома. Услышала сильный хлопок, как будто где-то упал огромный шкаф с книгами... Выскочили из дома в чём были. В подъезде все окна были выбиты, вокруг монтажная пыль», — сообщила она.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области заявили, что людей под завалами пристройки в Нижнем Новгороде, где взорвался газ, больше не осталось.