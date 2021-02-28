Психолог рассказала о методах борьбы с перееданием на фоне стресса

Психолог Наталья Варская рассказала в беседе с RT о проблеме переедания на фоне стресса и о том, как с этой зависимостью бороться.

«Методов борьбы со стрессом очень много, и один из них — увлечение едой. Люди гасят стресс посредством переедания. Понятно, что с этой проблемой справиться нелегко, потому что желудок элементарно растягивается. Поэтому надо привлекать специалистов», — пояснила она.

Эксперт отметила: те, кто заедает стресс, обычно вообще склонны к разного рода зависимостям.

«Чисто психологически это обусловлено тем, что такой человек, который за что-то цепляется (это не только переедания касается, но и алкоголизма, наркомании, игромании, шопоголики также сюда относятся), в принципе склонен к зависимостям. Но ему было проще выбрать такую — она наиболее простая. Но, естественно, он выбирает не разумом, а, наоборот, подсознательно. Что он получает от еды? Удовольствие. Так же, как и все остальные зависимые люди. А человек — это фабрика гормонов. Эти процессы — психологические, эндокринные, гормональные — всегда вместе», — добавила Варская.

Она отметила, что консультация врача полезна, поскольку каждому человеку необходим индивидуальный подход, но, как объяснила эксперт, можно попытаться снять стресс более безопасными способами.

«Над этим надо работать. Надо сменить доминанту: возможно, стоит поискать то, что тоже вырабатывает гормоны удовольствия, но только безобидное. Для кого-то это нахождение на природе, наблюдение за лесом, цветами — тоже гормоны вырабатываются. Найти что-то такое. Кто-то, может быть, в музее от картин испытывает удовольствие», — заключила она.

Ранее клинический психолог и писатель Михаил Хорс рассказал в беседе с RT, как распознать и побороть зависимость от социальных сетей.