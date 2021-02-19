Сотрудники 12 посольств в России привились вакциной «Спутник V»

Сотрудники посольств 12 стран, расположенных в России, приняли предложение Москвы и уже привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

«Дипломаты из 12 стран уже вакцинированы «Спутником V», и многие другие посольства проявили интерес», — говорится в Twitter вакцины.

Ранее МИД России предложил всем работающим в стране иностранным дипломатам привиться от COVID-19.

Некоторые сотрудники посольств Испании и Белоруссии, а также большинство сотрудников посольства Монголии в России вакцинировались от коронавируса препаратом «Спутник V».

Кроме того, российским препаратом привились аргентинские и чилийские дипломаты в Москве, а также сотрудники дипмиссии Сербии во главе с сербским послом в России Мирославом Лазански и ряд сотрудников посольства Киргизии в Москве.