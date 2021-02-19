Сотрудники 12 посольств в России привились вакциной «Спутник V»
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«Дипломаты из 12 стран уже вакцинированы «Спутником V», и многие другие посольства проявили интерес», — говорится в Twitter вакцины.
Ранее МИД России предложил всем работающим в стране иностранным дипломатам привиться от COVID-19.
Некоторые сотрудники посольств Испании и Белоруссии, а также большинство сотрудников посольства Монголии в России вакцинировались от коронавируса препаратом «Спутник V».
Кроме того, российским препаратом привились аргентинские и чилийские дипломаты в Москве, а также сотрудники дипмиссии Сербии во главе с сербским послом в России Мирославом Лазански и ряд сотрудников посольства Киргизии в Москве.