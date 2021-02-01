В Сочи рассказали о планах по расселению из аварийного жилья

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В Сочи в 2021 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» планируется расселить три многоквартирных дома, это почти 400 человек.
В Сочи рассказали о планах по расселению из аварийного жилья
  • РИА Новости
  • © Михаил Мокрушин

Об этом сообщает kp.ru.

«Для людей, которых будут переселять из аварийных домов, уже приобретено 89 квартир в строящемся доме. На эти цели было выделено порядка 180 млн рублей. В ближайшее время планируется аукцион на покупку ещё части квартир», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новый дом достроят в II квартале этого года. Летом уже несколько семей переедут в новое жильё.

Ранее, как передавал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о ходе программы переселения из ветхого жилья.

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