В Сочи рассказали о планах по расселению из аварийного жилья
- РИА Новости
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Об этом сообщает kp.ru.
«Для людей, которых будут переселять из аварийных домов, уже приобретено 89 квартир в строящемся доме. На эти цели было выделено порядка 180 млн рублей. В ближайшее время планируется аукцион на покупку ещё части квартир», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Новый дом достроят в II квартале этого года. Летом уже несколько семей переедут в новое жильё.
Ранее, как передавал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о ходе программы переселения из ветхого жилья.