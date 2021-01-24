Кабмин направит 4,7 млрд рублей на поддержку хлебопекарных предприятий

Правительство России направит регионам 4,7 млрд рублей на поддержку хлебопекарных предприятий в качестве меры по стабилизации цен на хлебобулочные изделия, сообщили в пресс-службе кабмина.

«В конце декабря было принято решение, что 2,9 млрд рублей из этой суммы пойдёт на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей — на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям», — говорится в сообщении.

Средства до получателей поручено довести Минсельхозу.

В кабмине пояснили, что данное распоряжение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

В декабре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила компенсации хлебопекарным предприятиям части затрат на производство в обмен на фиксацию цены на продукцию.

9 декабря Путин потребовал в течение недели принять меры для прекращения роста цен на продукты.

15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия.