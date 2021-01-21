Генпрокурор России прокомментировал дело Сафронова

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прокомментировал уголовное дело обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова.

«Обвинение, предъявленное Сафронову, считаю законным, основанным на собранных следствием доказательствах», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».

В конце декабря глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил надежду, что Сафронов окажется на свободе.

В июле 2020 года Сафронову было предъявлено обвинение в государственной измене.

По версии следствия, Сафронов с 2012 года сотрудничал со спецслужбами Чехии из корыстных побуждений. Сафронов не признал вину и отказался от сделки со следствием.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что следствие должно выяснить, брал Сафронов информацию из открытых или закрытых источников. Кроме того, глава государства заявил, что в деле Сафронова нет «личных врагов».