Адвокат сообщил об отказе Сафронова от сделки со следствием

Адвокат Иван Павлов, представляющий интересы обвиняемого в госизмене советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова, заявил, что его подзащитный отказался от сделки со следствием.

«Следователь предлагал ему сделку, в рамках которой тот должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет», — цитирует его ТАСС.

По словам Павлова, соответствующее предложение было озвучено ещё 13 июля.

«Сафронов от этого предложения отказался», — сказал он.

Ранее Мосгорсуд оставил Сафронова в СИЗО. Заседание прошло в закрытом режиме.

Сафронов был задержан 7 июля. ФСБ заподозрила его в работе на спецслужбу одной из стран НАТО.