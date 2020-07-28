Адвокат сообщил об отказе Сафронова от сделки со следствием

Короткая ссылка
Адвокат Иван Павлов, представляющий интересы обвиняемого в госизмене советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова, заявил, что его подзащитный отказался от сделки со следствием.
Адвокат сообщил об отказе Сафронова от сделки со следствием
  • РИА Новости

«Следователь предлагал ему сделку, в рамках которой тот должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет», — цитирует его ТАСС.

По словам Павлова, соответствующее предложение было озвучено ещё 13 июля.

«Сафронов от этого предложения отказался», — сказал он.

Ранее Мосгорсуд оставил Сафронова в СИЗО. Заседание прошло в закрытом режиме.

Сафронов был задержан 7 июля. ФСБ заподозрила его в работе на спецслужбу одной из стран НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить