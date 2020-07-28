Адвокат сообщил об отказе Сафронова от сделки со следствием
- РИА Новости
«Следователь предлагал ему сделку, в рамках которой тот должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет», — цитирует его ТАСС.
По словам Павлова, соответствующее предложение было озвучено ещё 13 июля.
«Сафронов от этого предложения отказался», — сказал он.
Ранее Мосгорсуд оставил Сафронова в СИЗО. Заседание прошло в закрытом режиме.
Сафронов был задержан 7 июля. ФСБ заподозрила его в работе на спецслужбу одной из стран НАТО.