Мосгорсуд оставил Сафронова в СИЗО
- РИА Новости
«Постановление Лефортовского суда Москвы от 30 ноября 2020 года о продлении срока содержания под стражей в отношении Сафронова оставить без изменений, апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения», — цитирует пресс-службу суда Интерфакс.
Ранее Лефортовский суд Москвы продлил арест Сафронову до 7 марта 2021 года.
По версии следствия, Сафронов с 2012 года сотрудничал со спецслужбами Чехии из корыстных побуждений.
Сафронов не признал вину и отказался от сделки со следствием.
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции вновь прокомментировал дело Сафронова.