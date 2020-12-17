Мосгорсуд оставил Сафронова в СИЗО

Мосгорсуд признал законным продление ареста советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.

«Постановление Лефортовского суда Москвы от 30 ноября 2020 года о продлении срока содержания под стражей в отношении Сафронова оставить без изменений, апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения», — цитирует пресс-службу суда Интерфакс.

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил арест Сафронову до 7 марта 2021 года.

По версии следствия, Сафронов с 2012 года сотрудничал со спецслужбами Чехии из корыстных побуждений.

Сафронов не признал вину и отказался от сделки со следствием.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции вновь прокомментировал дело Сафронова.