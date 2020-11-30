Суд в Москве продлил арест Сафронову до 7 марта

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест экс-журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей», советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, который обвиняется в государственной измене.

«Суд принял решение продлить Сафронову срок содержания под стражей до 7 марта», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

13 июля бывшему журналисту было предъявлено обвинение в государственной измене.

Как сообщил его адвокат, по версии следствия, Сафронов с 2012 года сотрудничал со спецслужбами Чехии из корыстных побуждений.

Сафронов не признал вину и отказался от сделки со следствием.

В Кремле отмечали, что рассчитывают на детальное разбирательство в строгом соответствии с законом по делу Сафронова.