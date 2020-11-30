Суд в Москве продлил арест Сафронову до 7 марта
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- РИА Новости
«Суд принял решение продлить Сафронову срок содержания под стражей до 7 марта», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.
13 июля бывшему журналисту было предъявлено обвинение в государственной измене.
Как сообщил его адвокат, по версии следствия, Сафронов с 2012 года сотрудничал со спецслужбами Чехии из корыстных побуждений.
Сафронов не признал вину и отказался от сделки со следствием.
В Кремле отмечали, что рассчитывают на детальное разбирательство в строгом соответствии с законом по делу Сафронова.