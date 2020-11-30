Суд в Москве продлил арест Сафронову до 7 марта

Короткая ссылка
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест экс-журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей», советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, который обвиняется в государственной измене.
Суд в Москве продлил арест Сафронову до 7 марта
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Суд принял решение продлить Сафронову срок содержания под стражей до 7 марта», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

13 июля бывшему журналисту было предъявлено обвинение в государственной измене.

Как сообщил его адвокат, по версии следствия, Сафронов с 2012 года сотрудничал со спецслужбами Чехии из корыстных побуждений.

Сафронов не признал вину и отказался от сделки со следствием.

В Кремле отмечали, что рассчитывают на детальное разбирательство в строгом соответствии с законом по делу Сафронова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить