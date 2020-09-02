В Кремле прокомментировали ход расследования дела Сафронова
В Кремле рассчитывают на детальное разбирательство в строгом соответствии с законом по делу советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- © Сергей Гунеев
- РИА Новости
«Безусловно, мы рассчитываем на абсолютное детальное разбирательство в строгом соответствии с соответствующими законами России», — сказал Песков.
Ранее стало известно, что Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста Ивану Сафронову.
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