В Кремле прокомментировали ход расследования дела Сафронова

В Кремле рассчитывают на детальное разбирательство в строгом соответствии с законом по делу советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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РИА Новости

«Безусловно, мы рассчитываем на абсолютное детальное разбирательство в строгом соответствии с соответствующими законами России», — сказал Песков. Ранее стало известно, что Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста Ивану Сафронову.