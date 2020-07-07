Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы

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Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Лефортовского суда Москвы

В свою очередь, защитник Евгений Смирнов заявил, что, по мнению следствия, Сафронов сотрудничает со спецслужбами Чехии с 2012 года из корыстных побуждений.

«Следствие считает, что Сафронов взаимодействует со спецслужбами Чехии с 2012 года. Следствие считает, что в 2017 году он собрал сведения, содержащие гостайну, в том же году передал их спецслужбам Чехии якобы из корыстных побуждений», — сказал Смирнов.

По его словам, дело Сафронова касается передачи военно-технической информации о поставках Россией вооружения для стран Африки в пользу спецслужб Чехии.

Адвокат Павлов добавил, что следствие считает США конечным получателем секретных сведений от Сафронова.

Ранее суд арестовал Сафронова, который подозревается в госизмене, до 6 сентября.

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