Адвокат рассказал подробности дела Сафронова

Адвокат Иван Павлов рассказал подробности дела обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова.

Согласно материалам дела, Сафронов передавал данные с помощью персонального компьютера, находившегося у него дома.

«При этом он якобы использовал для шифрования программу VeraCrypt, а в качестве паролей — отрывки из книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке», — заявил Павлов.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест Сафронова.

13 июля ему было предъявлено обвинение в государственной измене. Сафронов был арестован до 6 сентября.

Ранее адвокат сообщал, что, по версии следствия, Сафронов с 2012 года сотрудничал со спецслужбами Чехии из корыстных побуждений.