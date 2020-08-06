Адвокат рассказал подробности дела Сафронова
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- РИА Новости
Согласно материалам дела, Сафронов передавал данные с помощью персонального компьютера, находившегося у него дома.
«При этом он якобы использовал для шифрования программу VeraCrypt, а в качестве паролей — отрывки из книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке», — заявил Павлов.
Ранее Мосгорсуд признал законным арест Сафронова.
13 июля ему было предъявлено обвинение в государственной измене. Сафронов был арестован до 6 сентября.
Ранее адвокат сообщал, что, по версии следствия, Сафронов с 2012 года сотрудничал со спецслужбами Чехии из корыстных побуждений.