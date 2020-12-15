Адвокат отреагировал на сообщения о получении Сафроновым денег за гостайну
- © РИА Новости / Пресс-служба Лефортовского суда Москвы
«Следствие не знакомило нас с материалами, в принципе подтверждающими передачу им секретных сведений иностранным спецслужбам, тем более с доказательствами получения за это денег», — сказал ТАСС защитник.
Он напомнил, что Сафронов не признаёт вину в госизмене.
Ранее источник, знакомый с материалами уголовного дела, сообщил РИА Новости, что следствие по делу Сафронова обладает подтверждением того, что он получил деньги за передачу информации иностранной спецслужбе.
В конце ноября Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест Ивану Сафронову.