Адвокат отреагировал на сообщения о получении Сафроновым денег за гостайну

Короткая ссылка
Адвокат Дмитрий Катчев отреагировал на сообщения о том, что советник главы госкорпорации «Роскосмос», бывший журналист «Коммерсанта» Иван Сафронов якобы получил деньги за передачу секретных сведений иностранной спецслужбе.
Адвокат отреагировал на сообщения о получении Сафроновым денег за гостайну
  • © РИА Новости / Пресс-служба Лефортовского суда Москвы

«Следствие не знакомило нас с материалами, в принципе подтверждающими передачу им секретных сведений иностранным спецслужбам, тем более с доказательствами получения за это денег», — сказал ТАСС защитник.

Он напомнил, что Сафронов не признаёт вину в госизмене.

Ранее источник, знакомый с материалами уголовного дела, сообщил РИА Новости, что следствие по делу Сафронова обладает подтверждением того, что он получил деньги за передачу информации иностранной спецслужбе.

В конце ноября Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест Ивану Сафронову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить