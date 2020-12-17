Путин прокомментировал ситуацию с Иваном Сафроновым

Президент России Владимир Путин вновь прокомментировал дело советника главы госкорпорации «Роскосмос», бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, обвинённого в госизмене.

В ходе пресс-конференции специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, задавая вопрос российскому лидеру, отметил, что знает Ивана Сафронова не хуже, чем знал его отца, «кристально честного человека».

«И в этой ситуации я готов поручиться, например, за Ивана Сафронова прямо сейчас. И не повторится, Владимир Владимирович, если что. А если повторится — пойдём вместе, не с вами, а с ним», — сказал Колесников.

Владимир Путин, отвечая на вопрос по делу Сафронова, заявил, что следствие должно выяснить, брал он информацию из открытых или закрытых источников.

«Ведь его судят не за его журналистскую деятельность, в этом же весь цимус, весь смысл того, что происходит. Он же не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью, а за это его прищучили, хватают и сажают в тюрьму. Это же никак не связано с его профессиональной журналистской деятельностью», — сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.

Комментируя слова Колесникова о том, что Сафронов мог оступиться, Путин сказал, что «да, бывает, за это можно было бы простить».

«Надо смотреть степень общественной опасности содеянного, какой он реальный вред нанёс. Вообще, ему вменяется шпионаж, измена, но самый большой грех, который у нас есть, — это предательство. Сдача информации закрытого характера — это предательство», — добавил российский лидер.

Путин отметил, что вопрос помилования — это следующий этап.

«Пока об этом говорить преждевременно», — сказал президент России.

13 июля Сафронову было предъявлено обвинение в государственной измене.