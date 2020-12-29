Рогозин прокомментировал дело Сафронова
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Как отметил Рогозин, Сафронов работал в «Роскосмосе» «всего полтора месяца».
«Тем не менее все неприятности, которые у него появились, появились в бытность его работы советником. Мы следим за следствием, как работают юристы. Следим за вопросами, которые президенту адресованы. Надеемся, что следователи сделают необходимые выводы. И надеемся на то, что Иван будет на свободе», — цитирует kp.ru главу корпорации.
Ранее российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос о деле Сафронова, заявил, что следствие должно выяснить, брал он информацию из открытых или закрытых источников.
Кроме того, глава государства заявил, что в деле Сафронова нет «личных врагов».
По версии следствия, Сафронов с 2012 года сотрудничал со спецслужбами Чехии из корыстных побуждений.
Сафронов не признал вину и отказался от сделки со следствием.