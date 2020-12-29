Рогозин прокомментировал дело Сафронова

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя в эфире радио «Комсомольская правда» дело своего советника, экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, выразил надежду, что он окажется на свободе.
Рогозин прокомментировал дело Сафронова
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Как отметил Рогозин, Сафронов работал в «Роскосмосе» «всего полтора месяца».

«Тем не менее все неприятности, которые у него появились, появились в бытность его работы советником. Мы следим за следствием, как работают юристы. Следим за вопросами, которые президенту адресованы. Надеемся, что следователи сделают необходимые выводы. И надеемся на то, что Иван будет на свободе», — цитирует kp.ru главу корпорации.

Ранее российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос о деле Сафронова, заявил, что следствие должно выяснить, брал он информацию из открытых или закрытых источников.

Кроме того, глава государства заявил, что в деле Сафронова нет «личных врагов».

По версии следствия, Сафронов с 2012 года сотрудничал со спецслужбами Чехии из корыстных побуждений.

Сафронов не признал вину и отказался от сделки со следствием.

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