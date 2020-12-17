Путин заявил об отсутствии «личных врагов» в деле Сафронова

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Президент России Владимир Путин после ежегодной пресс-конференции рассказал журналистам, что в деле советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова нет «личных врагов».
Путин заявил об отсутствии «личных врагов» в деле Сафронова
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Я не сказал, что его обвиняют за то, что он работал помощником. Я сказал, что там эпизоды его деятельности, которые следствие считает противоправными, они связаны не с работой его в качестве журналиста «Коммерсанта», а связаны с достаточно длительным промежутком его жизни. В том числе когда он работал помощником Рогозина. Он собирал и передавал информацию — так говорят мне следователи», — заявил президент. 

По его словам, надо, чтобы следствие спокойно с этим разобралось и дело передали в суд.

«Там же нет желающих его преследовать. Вы что, думаете, какие-то там враги собрались в ФСБ или Следственном комитете? Да нет их там, никаких личных врагов. Что он там, кому-то наступил на пятки, кого-то там прищучил, в чём-то там обвинил? Ну нет же такого, не было», — рассказал Путин.

По его словам, вопрос в другом: подпадает то, что сделал Сафронов, под то преступление, которое инкриминируется ему, или нет.

Путин подчеркнул, что Сафронов обвиняется в передаче секретной информации представителям спецслужб западных стран. 

Также он отверг предположения, что таким образом хотели надавить на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Да господи! Да чушь собачья. На Рогозина — чего на него давить? Он чиновник, он сегодня работает, работает хорошо, пускай дальше работает. Не хочет работать или работает плохо — поменяем его», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что в деле Сафронова нет никакой теории заговора.

Ранее президент заявил, что следствие должно выяснить, брал Сафронов информацию из открытых или закрытых источников.

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