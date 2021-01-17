В Минздраве рассказали о состоянии отравившихся пациентов в Буйнакске
- РИА Новости
«Из больницы с выздоровлением выписано более 75% отравившихся — это 153 человека. В настоящее время в стационаре Буйнакской ЦГБ остаются 48 человек, в том числе 22 ребёнка. Состояние пациентов удовлетворительное», — отмечается в тексте.
Ранее сообщалось, что в Буйнакске число людей, обратившихся к врачам с симптомами отравления, увеличилось до 303.
В водопроводной воде в Буйнакске обнаружили возбудителя дизентерии. СК завёл уголовное дело по факту отравления людей.