В Минздраве рассказали о состоянии отравившихся пациентов в Буйнакске

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Более 75% пациентов, которых ранее госпитализировали с отравлением в дагестанском Буйнакске, выписаны по выздоровлению. Об этом сообщили в региональном отделении Минздрава.
В Минздраве рассказали о состоянии отравившихся пациентов в Буйнакске
  • РИА Новости

«Из больницы с выздоровлением выписано более 75% отравившихся — это 153 человека. В настоящее время в стационаре Буйнакской ЦГБ остаются 48 человек, в том числе 22 ребёнка. Состояние пациентов удовлетворительное», — отмечается в тексте.

Ранее сообщалось, что в Буйнакске число людей, обратившихся к врачам с симптомами отравления, увеличилось до 303.

В водопроводной воде в Буйнакске обнаружили возбудителя дизентерии. СК завёл уголовное дело по факту отравления людей.

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